Гендиректор "Зенита": "Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).



"Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждёт интересный футбол. Тем более, "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" будут играть в еврокубках. Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене", - цитирует Медведева "Чемпионат".

После 10 туров РПЛ у "Зенита" и "Спартака" по 21 баллу.

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