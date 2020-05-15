Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Осорио
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, останется ли в команде защитник Йордан Осорио, права на которого принадлежат "Порту".
Контракт игрока с петербургским клубом истекает 20 июня.
"Продление арендного соглашения Осорио до конца сезона? Работаем над этим", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что срок арендного соглашения истекает 30 июня.
26-летний венесуэлец играет за "Зенит" с лета 2019 года. За это время он провел лишь 3 матча.
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|Тамбов
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