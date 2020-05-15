Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Осорио

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, останется ли в команде защитник Йордан Осорио, права на которого принадлежат "Порту".

Контракт игрока с петербургским клубом истекает 20 июня.

"Продление арендного соглашения Осорио до конца сезона? Работаем над этим", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что срок арендного соглашения истекает 30 июня.

26-летний венесуэлец играет за "Зенит" с лета 2019 года. За это время он провел лишь 3 матча.

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