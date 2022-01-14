Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Сутормина и Оздоева

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Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Сутормина и Оздоева

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался о слухах про возможный уход из клуба полузащитников Алексея Сутормина и Магомеда Оздоева.

"Надеюсь, что оба останутся. Интерес к этим футболистам со стороны московских клубов? Слухи не комментируем", - сказал Медведев.

Напомним, что контракты обоих игроков с "Зенитом" истекают 30 июня 2022 года.

СМИ писали, что на Сутормина претендуют "Динамо", ЦСКА и "Рубин", а на Оздоева - "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Краснодар".

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