Гендиректор "Зенита" прокомментировал драку в конце товарищеского матча с "Ботевом"
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о конфликте между футболистами "сине-бело-голубых" и "Ботева" в концовке очной контрольной игры.
"Обычная ситуация, которая достаточно часто встречается в футболе. Ничего страшного не произошло. Да, был небольшой конфликт, но после него все игроки друг с другом пообнимались и мирно разошлись. Конфликт урегулирован", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. В составе "Зенита" отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
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