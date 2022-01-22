Гендиректор "Зенита" прокомментировал драку в конце товарищеского матча с "Ботевом"

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о конфликте между футболистами "сине-бело-голубых" и "Ботева" в концовке очной контрольной игры.

"Обычная ситуация, которая достаточно часто встречается в футболе. Ничего страшного не произошло. Да, был небольшой конфликт, но после него все игроки друг с другом пообнимались и мирно разошлись. Конфликт урегулирован", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. В составе "Зенита" отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

Не пропустите: "Зенит" приблизился к покупке Юри Алберто. | http://soccernews.ru