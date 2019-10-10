Гендиректор "Зенита" прокомментировал операцию Малкома

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему было принято решение оперировать летнего новичка команды Малкома.

"Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было. Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты. В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнёт программу реабилитации. До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки. Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100 процентов", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что "Зенит" летом купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы. Бразилец успел провести всего 2 матча, а с 10 августа находится в лазарете. Его зарплата, по данным СМИ, составляет 6,5 миллионов евро в год.

Не пропустите: Селюк: "Малком? "Зенит" вляпался в дерьмо". | http://soccernews.ru