Гендиректор "Зенита" прокомментировал поражение в ЛЧ от "Брюгге"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"Я уверен, что выводы будут сделаны тренерским штабом и игроками. Пассивность ни к чему хорошему не приводит, только с победным куражом в оставшихся матчах турнира можно играть так, как это необходимо. Команда может играть, что она показала после пропущенного гола на 63-й минуте - прибавила в движении, скорости, разнообразии, количестве ударов. Поэтому не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться.

Такая картина наблюдается у нас не первый раз, когда мы начинаем пассивно играть в атаке, нанесли всего один удар в створ ворот в первом тайме, использовали в основном длинные передачи, отдали бельгийцам центр поля. Пропустив гол, команда стала показывать, как она умеет играть. И хотя бельгийцы, естественно, откатились назад, мы такую оборону преодолевали, создавали раз за разом моменты. Я насчитал как минимум три, когда мы могли забить, не считая гола Ловрена.

Команда играла мощно, разнообразно, используя разные атакующие приемы, могли забить. Потом опять ошибка за минуту до конца - неудачный ввод мяча, он попал к бельгийцам, которые воспользовались ошибкой. Вместо заслуженной ничьей у нас поражение, и теперь сложнее будет сражаться за выход из группы и даже за выход в Лигу Европы", - цитирует функционера ТАСС.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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