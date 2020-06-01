Гендиректор "Зенита" прокомментировал продление контракта с Семаком

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о заключении нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Зенит" продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме "2+1" с учётом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учётом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более, что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период "2+1". Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учётом роли, которую он играет. Что касается остальных - футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится всё более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький.

Если мы выйдем в финал Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, то перерыв будет очень небольшой. И в августе, спустя неделю, начнётся новый чемпионат. Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более, что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты.

Задачи у "Зенита" - всегда быть первым и успешно выступать в Лиге Чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача - получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то "Зенит" должен не только играть в Лиге Чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. "Зенит" должен доказать, что является клубом европейского уровня", - сказал Медведев.

44-летний Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года. В прошлом сезоне он привёл команду к чемпионству, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

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