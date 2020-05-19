Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о планах клуба продлить контракт с Кокориным

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о желании клуба заключить новый контракт с нападающим Александром Кокориным.

"Слухи из разряда: "Слышали звон, но не знаем, где он". В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с "Зенитом" продлён на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлён", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" решили продлить контракт с 29-летним футболистом, поскольку его хочет видеть в составе главный тренер команды Сергей Семак.

Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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