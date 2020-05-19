Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о планах клуба продлить контракт с Кокориным

Теги александр медведевзенит санкт-петербургалександр кокоринфк сочи

Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о планах клуба продлить контракт с Кокориным

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о желании клуба заключить новый контракт с нападающим Александром Кокориным.

"Слухи из разряда: "Слышали звон, но не знаем, где он". В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с "Зенитом" продлён на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлён", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" решили продлить контракт с 29-летним футболистом, поскольку его хочет видеть в составе главный тренер команды Сергей Семак.

Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе

"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов