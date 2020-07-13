Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о возможном подписании Ловрена

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Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о возможном подписании Ловрена

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию, согласно которой к "сине-бело-голубым" может присоединиться центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен.

"Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в "Зенит" пол-Европы отправляют", - сказал Медведев.

В воскресенье сообщалось, что хорват может расторгнуть контракт с "Ливерпулем" и перейти в "Зенит" бесплатно. Однако, по информации Goal.com, "красные" хотят получить компенсацию за 31-летнего футболиста.

"Зенит" готов заключить с Ловреном контракт по схеме "2+1" с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

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