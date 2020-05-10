Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду "Бешикташа" Найиру

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Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду "Бешикташа" Найиру

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о желании клуба подписать летом нападающего "Бешикташа" Умута Найира.

"Это выдумка", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

В текущем сезоне на счету Найира 6 забитых голов и 1 ассист в 25 матчах за "Бешикташ".

Рыночная стоимость 26-летнего турка оценивается в 950 тысяч евро.

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