Гендиректор "Зенита" прокомментировал своё избрание в исполком Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался насчёт своего вхождения в исполком Ассоциации европейских футбольных клубов.

"Зенит", как и другие российские клубы, должен быть частью европейской повестки дня. Это не только наша история, но и наше сегодня, и наше завтра. По итогам Чемпионата Мира все увидели нашу инфраструктуру, увидели, насколько российские болельщики восприимчивы к хорошему футболу.

Европейский футбол на пороге новых реформ, новых преобразований. Свою задачу я вижу в том, чтобы мнение России было учтено. В новом составе исполкома много новых лиц, у них много новых идей.

Мы будем вместе работать над тем, чтобы футбол стал ещё более популярным, интересным и красивым, чтобы не только гранды мирового футбола и ведущие страны, но и все, кто играет в футбол по всей планете, могли наслаждаться теми стандартами проведения и освещения соревнований, которые уже сейчас есть на высшем уровне", - сказал Медведев.

Ассоциация европейских клубов занимается представлением интересов клубов и европейского футбола.

Из российских команд помимо "Зенита" в организацию входят ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Ростов", "Рубин" и "Краснодар".

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