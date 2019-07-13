Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Анюкова в "Крылья Советов"

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Гендиректор "Зенита" прокомментировал уход Анюкова в "Крылья Советов"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями об уходе защитника Александра Анюкова в "Крылья Советов".

"У Александра было огромное желание продолжить карьеру игрока. К тому же он воспитанник самарского футбола. Получается очень красивая история - закончить карьеру там, где она началась.

Мы полностью поддержали его желание сыграть ещё один сезон. Уверен, что он окажет большую помощь "Крыльям". А "Зенит" будет ждать его назад через год", - сказал Медведев.

Напомним, что 25 июня сообщалось о вхождении 36-летнего Анюкова в тренерский штаб "Зенита".

Ветеран выступал за "сине-бело-голубых" с 2005 года, сыграл 417 матчей, забил 13 голов и сделал 30 ассистов.

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