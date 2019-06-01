Гендиректор "Зенита": "Проведём матч с "Барселоной" в 2020 году"

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Гендиректор "Зенита": "Проведём матч с "Барселоной" в 2020 году"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о слухах о том, что сине-бело-голубые вели переговоры с "Барселоной" по поводу проведения товарищеского матча в России. Об этом информирует ТАСС.

Ранее издание El Mundo Deportivo сообщило, что питерский клуб сделал хорошее предложение каталонцам о проведении товарищеского матча 1 августа. 

"Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Хотя ещё матчей Лиги чемпионов не будет, но, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году. Шансы, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами", - сказал Медведев.

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