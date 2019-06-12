Гендиректор "Зенита" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев намерен встретится с голкипером команды Андреем Луневым, для того, чтобы обсудить ситуацию, произошедшую с ним в аэропорту. Об этом пишет ТАСС.

"Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться", - сказал Медведев.

Ранее Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту.

Напомним, футболиста задержала полиция после того, как голкипер конфликтовал у стойки регистрации в аэропорту. В его крови был обнаружен алкоголь.

А еще: Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде| http://soccernews.ru