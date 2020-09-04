Гендиректор "Зенита" прояснил ситуацию с будущим Кузяева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым.
Напомним, что футболист более месяца назад ушёл из питерского клуба в качестве свободного агента, но до сих пор не нашёл себе новую команду.
"Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждём, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастётся, то мы вернёмся к диалогу с Далером напрямую", - сказал Медведев.
Ранее СМИ сватали российского хавбека в "Алавес", "Бешикташ", "Галатасарай", "Рейнджерс", "Бернли", "Бордо", "Валенсию" и другие клубы.
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