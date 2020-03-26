Гендиректор "Зенита" рассказал о планах клуба на время паузы в РПЛ

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Гендиректор "Зенита" рассказал о планах клуба на время паузы в РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал понять, что у клуба сейчас нет чёткого плана действий на время перерыва в РПЛ.

По словам функционера, "сине-бело-голубые" будут действовать, учитывая текущие обстоятельства, и принимать краткосрочные решения.

"Самая главная работа футболистов - это выступление в чемпионате и Кубке России. У нас сейчас турниры приостановлены. Сейчас игроки проводят функциональную подготовку, поддерживают необходимые физические кондиции ежедневно в домашних условиях, из-за всей ситуации занимаются индивидуально. Что касается следующей недели, то решение примем до конца этой недели", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 10 апреля. В связи с этим "Зенит" отменил тренировки до 29 марта.

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