Гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии Тимощука после ДТП

Фото твиттер Анатолия Тимощука

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с автомобильной аварией Анатолия Тимощука.

Сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием украинского тренера произошло сегодня утром.

"С Анатолием всё в порядке. Обошлось без последствий для здоровья. Тимощук уже вернулся в строй, работает!", - сказал Медведев.

Напомним, что "Зенит" является лидером РПЛ. В воскресенье питерцы встретятся с "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата.

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