Гендиректор "Зенита" рассказал о том, будет ли доигран сезон-2019/20

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевкоронавирус

Гендиректор "Зенита" рассказал о том, будет ли доигран сезон-2019/20

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, при каких условиях возобновится сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

"Будет ли доигран сезон? Все на это надеются. Не только мы, но и вся футбольная Европа. Но для этого должен произойти коренной перелом в развитии пандемии, чтобы опасность распространения коронавируса была сведена к минимуму", - цитирует Медведева Sport24.

После 22 туров РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице.

А еще:  Медведев сообщил о сокращении зарплат в "Зените" на 50% | http://soccernews.ru
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