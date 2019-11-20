Гендиректор "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, какие трансферы петербургский клуб планирует совершить в ближайшее время.
"У ряда игроков "Зенита" заканчиваются контракты. Мы считаем, что лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Убежден, обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк команды. Важно сохранить командный дух. В паспорт не будем смотреть. Лучший пример – Юрий Жирков, который дает пример многим игрокам. Нацелены победным путем идти во всех турнирах.
Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты", - приводит слова Медведева радио "Зенит".
После 16 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. В Лиге Чемпионов клуб занимает третье место в группе G после четырех туров.
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|Команда
|М
|О
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|Ростов
|16
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|ЦСКА Москва
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|Краснодар
|16
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|Спартак Москва
|16
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|16
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|13
|Рубин
|16
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|16
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