Гендиректор "Зенита" рассказал о травме Малкома
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал комментарии по поводу травмы вингера команды Малкома.
"У Малкома есть повреждение. Надеюсь, что оно может быть преодолено консервативными методами (без операции - примечание Soccernews). Решение об этом будет принято в ближайшее время", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что из-за проблем со здоровьем Малком уже пропустил три матча - против "Сочи" (3:1), "Брюгге" (1:2) и "Рубина" (1:2).
В пятницу сообщалось, что бразилец вернётся в строй через 10 дней, то есть не поможет "Зениту" в играх с дортмундской "Боруссией" и "Химками".
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