Гендиректор "Зенита" рассказал о вреде нового лимита на легионеров в РПЛ

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

Гендиректор "Зенита" рассказал о вреде нового лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.

Функционер считает, что изменения навредят командам, принимающим участие в еврокубках.

"После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но всё-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создаёт большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига Чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в "Зените". Но, как говорится: закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодёжь, но ясно, что с этой молодёжью клубы, которые её воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги - важный элемент, но он не является решающим", - сказал Медведев.

Напомним, что с сезона 2020/21 лимит будет касаться заявки клуба (8 иностранцев + 17 россиян), а ограничения по числу легионеров на поле отменят.

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