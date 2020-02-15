Гендиректор "Зенита" рассказал, почему клуб не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев озвучил позицию клуба по вопросу аренды нападающего Александра Кокорина в "Сочи".

Напомним, что аутсайдер РПЛ объявил о переходе игрока ещё 21 января. На протяжении нескольких недель 28-летний форвард отказывался менять команду, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых". На этой неделе владелец сочинского клуба Борис Ротенберг уговорил футболиста, но теперь с подтверждением сделки медлит действующий чемпион России.

"То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в "Сочи", и решение об аренде с конкретными условиями - это разные вещи. О том, что "Сочи" договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока "Зенит" не принимал, вот и всё", - сказал Медведев.

Стоит отметить, что в пятницу Кокорина запечатлели в экипировке новой команды во время товарищеского матча между "Сочи" и "Ахматом".

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