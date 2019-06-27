Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько игроков купит клуб этим летом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поведал о трансферных планах питерского клуба на текущее межсезонье.

"Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока", - сказал Медведев.

СМИ пишут, что "Зенит" близок к подписанию вингера "Атлетико Хуниор" Луиса Диаса, хавбека "Оренбурга" Алексея Сутормина и левого защитника "Атлетико Паранаенсе" Ренана Лоди.

Напомним, что в прошлом сезоне "сине-бело-голубые" выиграли РПЛ и сыграют в Лиге Чемпионов.

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