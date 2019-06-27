Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько игроков купит клуб этим летом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поведал о трансферных планах питерского клуба на текущее межсезонье.
"Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока", - сказал Медведев.
СМИ пишут, что "Зенит" близок к подписанию вингера "Атлетико Хуниор" Луиса Диаса, хавбека "Оренбурга" Алексея Сутормина и левого защитника "Атлетико Паранаенсе" Ренана Лоди.
Напомним, что в прошлом сезоне "сине-бело-голубые" выиграли РПЛ и сыграют в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" рассказал о вреде нового лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Спартака" Тимофеев перешел в "Крылья Советов"
-
Эррера и Сарабия близки к переходу в ПСЖ
-
Вице-президент "Барселоны": "Неймар действительно хочет вернуться к нам"
-
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Магуйара, за которого запросили 113 миллионов евро
-
"Рома" и "Наполи" согласовали два трансфера
-
Промес попрощался с "Севильей"
-
Сарри рассказал, сколько сигарет выкуривает в день
-
3
"Реал" презентовал новую гостевую форму хип-хоп композицией
-
Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько игроков купит клуб этим летом
-
"Манчестер Сити" определился с заменой для Давида Силвы
-
"Ливерпуль" купил 17-летнего голландца
-
"Реал" опередил "Барселону" в гонке за Соро
-
Заболотный может уйти из "Зенита"
-
10
"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича
-
6
"Барселона" объявила о переходе Нето
-
1
ПСЖ настаивает на включении Дембеле в сделку по Неймару
-
"Енисей" презентовал новую форму вирусным видео
-
Два стамбульских клуба поспорят с "Порту" за Зе Луиша
-
"Челси" может вернуть Морату
-
1
Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20