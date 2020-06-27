Гендиректор "Зенита" сделал прогноз на результативность Дзюбы в текущем розыгрыше РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев порассуждал о том, сможет ли ведущий форвард "сине-бело-голубых" Артём Дзюба преодолеть отметку в 20 голов по итогам текущего сезона РПЛ.

"У нас ещё шесть игр, надо забить пять мячей. Думаю, даже без игры с молодёжками он забьёт свои пять", - сказал Медведев.

На сегодняшний день 31-летний Дзюба сыграл в чемпионате 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

"Зениту" в нынешнем сезоне РПЛ осталось сыграть с "Тамбовом", "Краснодаром", "Сочи", "Ахматом", "Оренбургом" и "Ростовом".

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