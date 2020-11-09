Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по поводу скандала с участием нападающего команды Артёма Дзюбы.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. После этого 32-летнего форварда вывели из состава сборной России, а также лишили капитанской повязки в клубе.

"Футболист Артём Дзюба попал в сложную ситуацию - личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь всё зависит от самого Артёма - выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол (в ворота "Краснодара" - примечание Soccernews)", – сказал Медведев.

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