Гендиректор "Зенита" сделал заявление о скором возобновлении РПЛ

Теги александр медведевзенит санкт-петербург

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о скором возобновлении РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями касательно скорого возобновления российского футбольного сезона.

"Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле. Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьётся сильнее, глядя на игру наших команд", - сказал Медведев.

"Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в 9 очков, а в Кубке страны дошёл до полуфинала, где сыграет со "Спартаком".

Возобновление турниров запланировано на 21 июня. Ожидается, что оба соревнования будут завершены 25 июля.

Не пропустите: Федун сомневается, что чемпионат России удастся доиграть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов