Гендиректор "Зенита" сделал заявление о скором возобновлении РПЛ
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями касательно скорого возобновления российского футбольного сезона.
"Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле. Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьётся сильнее, глядя на игру наших команд", - сказал Медведев.
"Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в 9 очков, а в Кубке страны дошёл до полуфинала, где сыграет со "Спартаком".
Возобновление турниров запланировано на 21 июня. Ожидается, что оба соревнования будут завершены 25 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20