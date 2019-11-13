Гендиректор "Зенита" сделал заявление о состоянии здоровья Лунева

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Гендиректор "Зенита" сделал заявление о состоянии здоровья Лунева

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о травме вратаря команды Андрея Лунева.

"Я понимаю интерес к травме Андрея Лунева, но могу заверить, что он проходит консервативное лечение. Надеемся, что оно даст результаты", - сказал Медведев.

В последний раз голкипер выходил на поле 2 октября. В текущем сезоне он успел провести 14 матчей и пропустить 10 голов.

Ранее наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что у Лунева хроническое повреждение, которое ему мешает тренироваться в полную силу.

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