Гендиректор "Зенита" сделал заявление о травме Дзюбы

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии форварда Артёма Дзюбы, который с 22 февраля находится в лазарете.

"У Дзюбы идёт процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с "Уфой", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что нападающий уже пропустил два матча - с "Локомотивом" в РПЛ и "Ахматом" в Кубке России.

"Зенит" примет "Уфу" в рамках 21-го тура чемпионата в понедельник, 9 марта.

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