Гендиректор "Зенита" сделал заявление о травме Дзюбы
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии форварда Артёма Дзюбы, который с 22 февраля находится в лазарете.
"У Дзюбы идёт процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с "Уфой", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что нападающий уже пропустил два матча - с "Локомотивом" в РПЛ и "Ахматом" в Кубке России.
"Зенит" примет "Уфу" в рамках 21-го тура чемпионата в понедельник, 9 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15