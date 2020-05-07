Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев выразил надежду, что чемпионат России удастся возобновить.
"Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень чёткий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.
Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелётами, другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад - и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений", - сказал Медведев.
Напомним, что в РПЛ осталось провести восемь туров. "Зенит" уверенно лидирует в национальном первенстве, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20