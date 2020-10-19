Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Химками"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, чего ждет от матча 13-го тура РПЛ с "Химками", который состоится при пустых трибунах из-за запрета на массовые мероприятия в Московской области.
"Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло.
Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир. Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, масок и перчаток. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас", - цитирует Медведева Sport24.
Матч "Химки" - "Зенит" состоится 1 ноября.
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