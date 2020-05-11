Гендиректор "Зенита" высказался о возможном рестарте сезона РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медеведев высказался по поводу возможного возобновления сезона чемпионата России.
"РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами.
Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе.
Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек.
Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования. Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран.
Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни", - рассказал Медведев.
Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров. Рестарт турнира возможен во второй половине июня.
А еще: Названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ | http://soccernews.ru
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"Реал" возобновил тренировки на клубной базе
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