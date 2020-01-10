Гендиректор "Зенита" высказался о возможном возвращении Ригони из аренды в "Сампдории"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Эмилиано Ригони.

Напомним, что 2 сентября прошлого года "Сампдория" арендовала аргентинца до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Однако из-за неубедительной игры хавбека генуэзский клуб раздумывает над его досрочным возвращением в Россию.

"По арендному соглашению у обоих клубов есть определённые права и обязанности. Сейчас мяч на стороне итальянцев. Они будут принимать решение по Ригони", - сказал Медведев.

В этом сезоне 26-летний Ригони сыграл за "Сампдорию" 10 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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