Гендиректор "Зенита" высказался о возможной продаже Дзюбы
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал будущее в клубе нападающего Артёма Дзюбы.
"Уходит ли из "Зенита" Дзюба? Всё, что пишут сейчас в прессе - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы не ведём сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб", - сказал Медведев.
В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.
Рыночная стоимость россиянина оценивается в 9 миллионов евро. Сообщалось об интересе к форварду со стороны "Рубина".
Не пропустите: Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в "Рубин". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Симеоне, Гризманн и Фелиш заразились коронавирусом
-
ПСЖ все еще надеется продлить контракт с Мбаппе
-
В "Барселоне" уже 10 футболистов с подтверждённым коронавирусом
-
Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте
-
"Барселону" не пугают огромные отступные за де Лигта
-
Агент Сергеева прокомментировал ход переговоров с "Зенитом"
-
Стали известны финансовые требования Дембеле по новому контракту с "Барселоной"
-
В сборной Китая ввели запрет на татуировки
-
В 2021 году "Ювентус" тратил на Рэмзи больше, чем на Роналду
-
Гендиректор "Зенита" высказался о возможной продаже Дзюбы
-
Хави попросил "Барселону" купить воспитанника "Реала"
-
Тухель не считает "Челси" претендентом на победу в АПЛ
-
"Зенит" сохраняет интерес к Миранчуку и Мхитаряну
-
В Армении назвали лучшего футболиста года. Это не Мхитарян
-
Гвардиола стал автором уникального достижения в АПЛ
-
Гендиректор "Шахтёра" сравнил Луческу и Де Дзерби
-
Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина
-
ЦСКА хочет усилиться действующим чемпионом Франции
-
"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера
-
"Краснодар" борется с "Трабзонспором" за грузинского таланта