Гендиректор "Зенита" высказался о возможной продаже Дзюбы

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал будущее в клубе нападающего Артёма Дзюбы.

"Уходит ли из "Зенита" Дзюба? Всё, что пишут сейчас в прессе - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы не ведём сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб", - сказал Медведев.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 9 миллионов евро. Сообщалось об интересе к форварду со стороны "Рубина".

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