Гендиректор "Зенита" высказался по поводу 1-го места клуба в таблице РПЛ

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Гендиректор "Зенита" высказался по поводу 1-го места клуба в таблице РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал очередной победный матч команды в чемпионате России. Ранее "сине-бело-голубые" обыграли "Тамбов" со счетом 4:1.

"Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: "Ювентус", "Бавария".

Можно вспомнить, что и "Спартак" постоянно побеждал в девяностые.

Сохранять голод до побед очень важно. Мы добились того, что у нас не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Если этот дух сохраним, то дальше будем идти по победной дороге", - сказал Медведев.

После 4 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице. В предыдущих двух сезонах "Зенит" досрочно оформлял чемпионство.

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