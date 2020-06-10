Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова.

Ранее сообщалось, что клуб готов продлить соглашение с игроком, контракт которого истекает этим летом.

"Что с контрактом Жиркова? Мы возобновляем чемпионат, чтобы выиграть его. После мы будем обсуждать другие моменты", - цитирует Медведева Sport24.

На счету 36-летнего Жиркова три забитых мяча и четыре результативные передачи в 22 поединках.

Не пропустите: В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Бранислава Ивановича. | http://soccernews.ru