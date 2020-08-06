Гендиректор "Зенита" ярко высказался о Семаке

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о главном тренере команды Сергее Семаке.

Напомним, ровно 10 лет назад, 6 августа 2010 года, Семак перешел стал игроком "Зенита".

"Сергей Семак был блестящим игроком, который чувствовал игру, видел поле, действовал очень самоотверженно, играл по-командному. Свои черты игрока он систематически вносит в игру "Зенита".

Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала "пятилетка", а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку.

Завтра у нас матч на Суперкубок. Команда сделает все, чтобы этот 10-летний юбилей работы Семака в "Зените" был ознаменован нашей победой", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Встреча за Суперкубок России состоится завтра, 7 августа, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19:00 (мск).

Читайте также: Газизов высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке". | http://soccernews.ru