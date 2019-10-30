Гендиректор "Зенита" ярко высказался о Жиркове

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает об игроке команды Юрии Жиркове. Об этом сообщает "Чемпионат".



По словам функционера, молодые футболисты сине-бело-голубых должны брать пример с 36-летнего игрока.

"Юрий Жирков на своём примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова "Спартаку" кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм. Игрокам следует брать пример с него", - сказал Медведев.

Жирков выступает в "Зените" с 2016 года. В этом сезоне игрок участвовал в 12 матчах РПЛ, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

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