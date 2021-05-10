Гендузи может перейти в "Марсель"
Фото: инстаграм Гендузи/Автор неизвестен
Как сообщает L`Equipe, Маттео Гендузи может продолжить карьеру в "Марселе".
Напомним, что Гендузи принадлежит "Арсеналу", а этот сезон проводит на правах аренды в берлинской "Герте".
В текущем сезоне Гендузи провел 24 матча, в которых отметился 2-я голами и тремя ассистами.
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