Гендузи может перейти в "Марсель"

Теги маттео гендузиарсенал лондонмарсельгерта

Гендузи может перейти в "Марсель"Фото: инстаграм Гендузи/Автор неизвестен

Как сообщает L`Equipe, Маттео Гендузи может продолжить карьеру в "Марселе".

Напомним, что Гендузи принадлежит "Арсеналу", а этот сезон проводит на правах аренды в берлинской "Герте".

В текущем сезоне Гендузи провел 24 матча, в которых отметился 2-я голами и тремя ассистами.

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