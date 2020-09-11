Гендузи не перейдёт в ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что трансфер полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи в парижский клуб не состоится.

"Нет, его не будет", - сказал немецкий тренер в интервью Canal+ в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать Гендузи в обмен на Юлиана Дракслера.

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