Гендузи не перейдёт в ПСЖ

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Гендузи не перейдёт в ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что трансфер полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи в парижский клуб не состоится.

"Нет, его не будет", - сказал немецкий тренер в интервью Canal+ в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать Гендузи в обмен на Юлиана Дракслера.

Не пропустите: Тухель прокомментировал поражение от "Ланса". | http://soccernews.ru
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