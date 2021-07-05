Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"

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Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"

Фото: инстаграм Маттео Гендузи/Автор неизвестен

Французский полузащитник Маттео Гендузи сообщил, что он покидает лондонский "Арсенал".

"Я никогда не забуду стадион "Эмирейтс", фанатов и Лондон. Я всегда буду помнить время в "Арсенале". Я всегда стремился с гордостью защищать цвета клуба. Я благодарю всех, кто верил в меня. Желаю "Арсеналу" и его фанатам всего наилучшего. Я навсегда останусь "канонирам", - приводит слова Гендузи Goal.com.

22-летний Гендузи выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 82 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. В минувшем сезоне он играл за берлинскую "Герту" на правах аренды.

Не пропустите: "Арсенал" близок к трансферу защитника "Брайтона". | http://soccernews.ru
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