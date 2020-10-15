Гендузи заболел коронавирусом
Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
Это произошло после возвращения 21-летнего футболиста из расположения молодёжной сборной Франции.
Таким образом, дебют арендованного у "Арсенала" хавбека откладывается. Напомним, что "Герта" подписала его только 5 октября.
Гендузи ближайшие 10 дней проведёт на карантине. Болезнь у него протекает бессимптомно.
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
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|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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