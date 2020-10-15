Гендузи заболел коронавирусом

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Гендузи заболел коронавирусом

Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Это произошло после возвращения 21-летнего футболиста из расположения молодёжной сборной Франции.

Таким образом, дебют арендованного у "Арсенала" хавбека откладывается. Напомним, что "Герта" подписала его только 5 октября.

Гендузи ближайшие 10 дней проведёт на карантине. Болезнь у него протекает бессимптомно.

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