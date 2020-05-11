Генеральный директор "Ахмата" отреагировал на слова Шалимова о российских людях
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал неприятный инцидент с главным тренером команды Игорем Шалимовым.
Напомним, 51-летний специалист в инстаграме назвал россиян, которые испытывают финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, дармоедами.
"Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений.
Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки", - заявил Айдамиров.
А еще: Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях| http://soccernews.ru
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