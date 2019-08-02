Генеральный директор "Ахмата" рассказал, из-за чего Глушаков пропустит матч с "Оренбургом"

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Генеральный директор "Ахмата" рассказал, из-за чего Глушаков пропустит матч с "Оренбургом"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал по каким причинам полузащитник Денис Глушаков пропустит матч 4-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

Матч состоится 5 августа. Начало - в 20:00 (мск).

"Глушаков в понедельник не сыграет, восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет. Появлялась информация, что из-за споров в семье он не тренируется, однако никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде", - Айдамиров.

Футболист перешел в грозненский клуб этим летом из "Спартака".

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