Генеральный директор "Атлетико": "Нам надоела позиция "Барселоны", она проявила неуважение к нам"

Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин остался недоволен действиями каталонской "Барселоны" в вопросе возможного трансфера форварда его команды Антуана Гризманна.

" Нам надоела позиция "Барселоны". То, что их президент, игрок и тренер говорят о будущем игрока с действующим контрактом с другим клубом за несколько дней до финала европейского турнира, кажется мне абсолютным недостатком уважения к "Атлетико Мадрид" и всем его болельщикам ", - цитирует гендира "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru