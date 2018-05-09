Генеральный директор "Атлетико": "Нам надоела позиция "Барселоны", она проявила неуважение к нам"

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Генеральный директор "Атлетико": "Нам надоела позиция "Барселоны", она проявила неуважение к нам"Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин остался недоволен действиями каталонской "Барселоны" в вопросе возможного трансфера форварда его команды Антуана Гризманна.

"Нам надоела позиция "Барселоны". То, что их президент, игрок и тренер говорят о будущем игрока с действующим контрактом с другим клубом за несколько дней до финала европейского турнира, кажется мне абсолютным недостатком уважения к "Атлетико Мадрид" и всем его болельщикам", - цитирует гендира "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru

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