Генеральный директор "Атлетико": "В "Барселоне" Гризманн был бы простым солдатом на службе у Месси"

Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал решение форварда своей команды Антуана Гризманна остаться в клубе.

" Наша цель состоит в том, чтобы продолжить развитие проекта под названием "Атлетико". Гризманн - наш главный герой, в "Барселоне" он был бы простым солдатом на службе у Месси. Теперь он может продолжить писать свою историю с "красно-белыми ", - цитирует гендира "матрасников" Marca.

Напомним, Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евро. | soccernews.ru