Генеральный директор "Атлетико": "В "Барселоне" Гризманн был бы простым солдатом на службе у Месси"

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Генеральный директор "Атлетико": "В "Барселоне" Гризманн был бы простым солдатом на службе у Месси"Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал решение форварда своей команды Антуана Гризманна остаться в клубе.

"Наша цель состоит в том, чтобы продолжить развитие проекта под названием "Атлетико". Гризманн - наш главный герой, в "Барселоне" он был бы простым солдатом на службе у Месси. Теперь он может продолжить писать свою историю с "красно-белыми", - цитирует гендира "матрасников" Marca.

Напомним, Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии
alexfor

а в атлетико он так и будет средним ноунеймом в команде-бестрофейнике

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