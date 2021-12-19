Генеральный директор "Боруссии" подтвердил интерес "Реала" к Холанду

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Генеральный директор "Боруссии" из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о ситуации с будущим норвежского форварда команды Эрлинга Холанда.

"Будущее Эрлинга Холанда? Я знаю, что все ведущие европейские клубы хотят его, особенно "Реал Мадрид".

Большой интерес "Мадрида" подтвержден и я думаю, что когда-нибудь испанская лига подошла бы ему больше, чем английская, но мы надеемся, что он останется", - сказал Ватцке.

Напомним, что летом 2022 года в контракте норвежца в силу вступает пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.

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