Генеральный директор "Боруссии" подтвердил интерес "Реала" к Холанду
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Генеральный директор "Боруссии" из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о ситуации с будущим норвежского форварда команды Эрлинга Холанда.
"Будущее Эрлинга Холанда? Я знаю, что все ведущие европейские клубы хотят его, особенно "Реал Мадрид".
Большой интерес "Мадрида" подтвержден и я думаю, что когда-нибудь испанская лига подошла бы ему больше, чем английская, но мы надеемся, что он останется", - сказал Ватцке.
Напомним, что летом 2022 года в контракте норвежца в силу вступает пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.
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