Генеральный директор "Боруссии" высказался об отрыве "Баварии" в Германии
Фото: инстаграм "Боруссии"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением об отрыве "Баварии" от всех остальных немецких команд.
"Из-за того, как они играют, к ним нельзя приблизиться. С разницей в зарплате в 80 миллионов евро вы, конечно, можете подписать еще 10 игроков мирового уровня. У них больше всего денег, и у них все хорошо.
Их полузащита с Киммихом и Горетцкой – лучшая. Но для того, чтобы иметь таких игроков, нужно платить 20-25 миллионов евро зарплаты. "Бавария" смогла продлить их. Если бы они были в "Боруссии", то, вероятно, уже ушли бы", – сказал Ватцке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20