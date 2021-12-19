Генеральный директор "Боруссии" высказался об отрыве "Баварии" в Германии

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Генеральный директор "Боруссии" высказался об отрыве "Баварии" в ГерманииФото: инстаграм "Боруссии"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением об отрыве "Баварии" от всех остальных немецких команд.

"Из-за того, как они играют, к ним нельзя приблизиться. С разницей в зарплате в 80 миллионов евро вы, конечно, можете подписать еще 10 игроков мирового уровня. У них больше всего денег, и у них все хорошо.

Их полузащита с Киммихом и Горетцкой – лучшая. Но для того, чтобы иметь таких игроков, нужно платить 20-25 миллионов евро зарплаты. "Бавария" смогла продлить их. Если бы они были в "Боруссии", то, вероятно, уже ушли бы", – сказал Ватцке.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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