Генеральный директор "Химок" рассказал о поисках финансов для выступления в РПЛ
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал, что клуб занимается поиском финансов на выступления в чемпионате России в следующем сезоне.
"На следующей неделе мы будем встречаться с руководством города, Московской области, министром спорта, будут расставлены точки по всем параметрам, в том числе бюджету. На данный момент мы в поиске инвестора. Со стороны правительства Московской области ведутся переговоры, они прикладывают максимум усилий. Естественно, мы надеемся, что вопрос решится. Сейчас пока рано говорить конкретно. Документы на лицензирование мы подали. Ждем встречи на следующей неделе.
Перед сезоном была поставлена задача по выходу в Премьер-лигу. Мы к этому шли, но зимой вектор поменялся. Четыре человека покинули команду, но остальные ребята остались в команде. Отставка тренера " это было желание самого тренера.
Я соглашусь с Сергеем Юраном: существовать в Премьер-лиге за бюджетные деньги - это, наверное, неправильно. Поэтому мы все это время были в поисках, вели переговоры с инвесторами", - цитирует слова Иванова Sportbox.ru.
Ранее сообщалось, что если клуб не найдет инвесторов до конца мая, "Химки" останутся в ФНЛ.
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