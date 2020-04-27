Генеральный директор "Химок" заявил, кто клуб готов играть в РПЛ

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал возможное попадение команды в РПЛ, если сезон не будет доигран.

Однако помимо выхода в РПЛ, клубу нужно будет пройти лицензирование.

"На прошлой неделе общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом в РПЛ. На данный момент "Химки" готовы играть в РПЛ. Остановить ФНЛ для многих клубов неплохой вариант. Позволит сэкономить много денег, это правильное решение", - передает слова Иванова "Чемпионат".

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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