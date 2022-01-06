Генеральный директор "Интера" высказался о вакцинации

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта поделился мнением о вакцинации против коронавируса.

"Я надеюсь, что вакцинанацияя станет обязательной – чтобы снизить риски и избежать подобных ситуаций в будущем (переносы матчей).

Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от ковида. Бустерная доза должна стать обязательной для спортсменов, потому что это ограничит риски ущерба вируса, а также рамки карантина", – сказал Маротта.

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